Vom VW-Aktionstag zum Aktionstag vieler Belegschaften!

Sie stellen das in den Zusammenhang zum Ende der Friedenspflicht bei Stahl und VW am 1.12.24. Zugleich heißt es in ihrem Aufruf an die "mobile" Vertrauensleutevollversammlung unter anderem: "In der herausfordernden Zeit kämpfen wir als Metaller und Metallerinnen in vielen Unternehmen und Standorten in der Republik gemeinsam um den Erhalt unserer Arbeitsplätze und für eine sichere Zukunft mit Perspektiven."

Das ist unterstützenswert und ein bedeutender Schritt, die Arbeiter verschiedener Branchen zusammenzuschließen.

Aus Wolfsburg gab es von der IG Metall dazu noch keine Information.

Die IG Metall plant für den nächsten Verhandlungstermin in der VW Tarifrunde, aus allen VW-Standorten am 21. November nach Hannover zu mobilisieren.

Verschiedentlich wird schon in VW-Betrieben diskutiert, solche guten Gelegenheiten zu nutzen, dass die Kolleginnen und Kollegen der verschiedensten Großbetriebe sich zu kämpferischen gewerkschaftlichen und selbständigen Aktivität zusammenfinden.