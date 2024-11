Werdet Filmkorrespondenten oder Influencer der MLPD in diesen stürmischen Zeiten!

Hallo liebe Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der Internationalistischen Liste / MLPD. Bitte werdet Filmkorrespondentinnen, Filmkorrespondenten oder Influencerinnen bzw. Influencer der MLPD in diesen stürmischen Zeiten!

Es ist so weit und der neue Wahltermin am 23. Februar zeichnet sich immer deutlicher ab. Bevor der gescheiterte Kanzler Scholz am 16. Dezember die Vertrauensfrage stellt und wenn Herr Steinmeier die Neuwahlen bestätigt, sind wir schon im Wahlkampfmodus.

Als Internationalistische Liste / MLPD wächst die Forderung an die Basis, einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Wir haben in diesem Jahr sehr viele Veranstaltungen von und mit Euch begleitet. Heute solltet ihr selbst die Videoarbeit auch in Euren Orten unterstützen.

Die sozialen Medien spielen heutzutage eine riesige Rolle und die Politiker machen sich das schon seit einiger Zeit zunutze. Sei es in der Küche, im Auto oder in der Schule: Wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, verpasst man kein Video, in dem Politiker ihre Demagogie verbreiten.

Wollen wir die gescheiterte Ampel-Regierung wieder an der Macht sehen oder die CDU? Nein! Deshalb müssen wir die sozialen Medien beeinflussen und unsere eigene Berichterstattung dort schaffen.

Die meisten Jugendlichen, die die AfD wählen, sehen sich tagelang im Internet die Hetzkampagnen dieser faschistischen Partei an. Dagegen müssen wir unseren Wahlkampf ausrichten, indem wir Inhalte produzieren, die deren Narrative zerpflücken.

Wir haben die Idee, dass jeder von Euch, der ein gutes Handy hat, auch ein besseres Mikrofon nutzen kann, um in der Kleinarbeit einen guten Beitrag zu leisten. Sei es im Gespräch mit Menschen oder selbst bei Aktionen vor der Kamera zu stehen und darüber zu berichten. Dazu haben wir ein Tutorial für Euch erstellt.

Hier sind zwei Links zu dem, was man kaufen kann. Preislich läge das ungefähr bei 140 Euro (inkl. Lieferung). Wir helfen Euch gerne, wenn ihr Fragen zur Benutzung habt.

7RYMS iRAY DW20 Lavalier Wireless Mikrofon, 9H Akkulaufzeit, 100m

Reichweite, Digitaler/Analogausgang, Ansteckmikrofon Kabellos für

Kamera/Handy/iPhone/PC/Vlog/Podcast/YouTube/TikTok Live-Steaming





https://www.amazon.de/TONOR-Handheld-Wireless-Handmikrofon-Interviews/dp/B0D141QYX2/ref=sr_1_9?dib=eyJ2IjoiMSJ9.QwtaaR4GEo-HAyJwI7v_nonfliZKpE2U6CuSG7-RHT25nL-9zv6OU7sG939t76qqMdiqq26EPr-0Thwr_Mf_C2y7MljIa4llbd1eU2Gme3c-B9FgAn3qNAzFz__lgaUYYBDU9GYNFnX9-KU3DNQyxPGgd8ePBBVS1w_a1Dw0WnPZy-p72WvFziWovI1V1HFsviQ8Ug8G013L_uMlPUzvQsc5kcMhSbQmalmDtoWD4rahIwYugrO_dTA2CxJrUdZDdr6LSruC09VMzkWrdR8F7cY0psC0Ui57LNFclhoUbM4.hq53-ReXEXhhy2S1WQYazLRJCwu8k_mBQtYDbcPZEf0&dib_tag=se&keywords=Handheld+Rode+Wireless&nsdOptOutParam=true&qid=1731416112&sr=8-9

