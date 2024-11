In Cottbus angekommen, haben wir innerhalb eines halben Tages gut vorgelegt. Als Kollektiv haben wir uns im Nieselregen warm gesammelt und bis jetzt viele Lebensgeschichten gehört. Der Sozialismus früher in der DDR, der Verrat am Sozialismus und wie wir uns den echten Sozialismus vorstellen war fast immer Thema.

Die Wut, Enttäuschung und Resignation in die bürgerliche Politik ist unter den Rentnern groß. Eine Frau hat 40 Jahre gearbeitet und muss von ihrer Rente ein Tickt von 2,30 Euro bezahlen und der Finanzminister fährt mit einem Posche rum.

Den Einfluss der AfD spürt man deutlich. Trotzdem unterschreiben manche AfD-Wähler, aber es gibt auch vereinzelt offene Aggressivität gegen uns. Ein solcher Typ hat einer Genossin die Unterschriftenliste aus der Hand geschlagen. Es kamen sofort Leute, um uns zu unterstützen, sich solidarisch erklärten oder gerade deshalb unterschrieben.

Wir stehen schon mehrere Tage vor einem Einkaufszentrum und haben schon Bekanntschaften geschlossen. Eine Frau „Sie haben gestern so nett mit mir gesprochen und deshalb habe ich mir überlegt doch noch zu unterschreiben.“ Besonders berührend war die Bekanntschaft mit einem jungen Palästinenser, der berichtete, dass er 40 Angehörige und Freunde besonders Kinder im Gazakrieg verloren hat.

Wir sprechen immer darauf an, dass wir links, revolutionär und eine Arbeiterpartei sind. Das polarisiert auch bei dem Begriff "marxistisch-leninistisch". Manche unterschrieben gerade deshalb oder manche gerade deshalb nicht. Oft geht das eine in das andere über. Man muss dran bleiben! Wir geben alles um unser selbstgestecktes Ziel zu erreichen.