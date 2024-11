Wir haben aus erster Hand erfahren, was das Berliner Chaos-Kabinett mit den Menschen macht

Unsere Überlegungen für eine passende Ansprache waren zum Beispiel:

"Die verhasste Ampel-Regierung ist krachend gescheitert – helft mit, dass die revolutionäre Arbeiterliste wählbar wird." Und zum Thema: "Wer seid ihr denn?", hatten wir zum Beispiel geantwortet: "Wir sind die marxistisch-Leninistische Arbeiterpartei, die mithilft, dieses kaputte kapitalistische System zu beseitigen. Denn mit diesem System droht die Menschheit in der Barbarei unterzugehen".



Das Ampel-Aus und das von der bürgerlichen Politik erzeugte Chaos sind Beweis, dass dieses vom Profitstreben bestimmte Wirtschaftssystem gescheitert ist. Das Chaos durch die Ampel-Regierung belegt, dass sie keine Lösung der weltweiten Probleme hat. Aber die MLPD zeigt, dass der echte Sozialismus eine Lösung bietet. Die Skepsis in unsere Argumente konnten wir immer dann überwinden, wenn wir uns mit der berechtigten Kritik an dem Verrat am Sozialismus in der DDR verbinden konnten, mit den konkreten Erlebnissen der Menschen.



Gegen die Doppelmoral der entarteten Parteiführer der SED und die Auswüchse der revisionistischen Herrschaftsmethoden der SED konnten wir so dazu beitragen, die Lehre von der Denkweise als Antwort einzubringen - warum der hoffnungsfrohe Ansatz zum Aufbau des Sozialismus in der DDR verraten wurde.



Vielfach waren Unterstützungsunterschriften erfolgreich nach gründlichen Diskussionen. Keinen einzigen der Menschen zu übergehen, die nicht gleich unterschreiben wollten, nur weil sie bis ins Mark enttäuscht oder wütend über den bürgerlichen Politiksumpf sind, manche, die einfach wegen mieser Erfahrungen nichts mehr hören wollten.

Während die manipulativen Medien abendfüllende „Dokus“ im Fernsehen bringen, wie angeblich „die“ Deutschen ticken, haben wir aus erster Hand erfahren, was das Berliner Chaos-Kabinett mit den Menschen macht.