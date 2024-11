Vier-Tage-Streik im Gesundheitswesen

Am Montag begannen rund 4.000 Beschäftigte im kroatischen Gesundheitswesen mit einem unbefristeten Streik mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen deutlich zu verbessern. Radiologen, Techniker, Laborpersonal und Krankenschwestern der Radiologie forderten von der Regierung eine Anhebung der Gehaltsstufen um 20 % und die Wiedereinführung von Prämien für gefährliche Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft beklagt außerdem, dass die hohe Arbeitsbelastung viele Beschäftigte des Gesundheitswesens dazu veranlasst hat, Kroatien in Richtung Westen zu verlassen, was zu Personalengpässen in den Krankenhäusern führt. Während des Streiks gab es nur einen Notdienst. Nach vier Tagen wurde der Streik beendet, nachdem die Regierung Verbesserungen zusicherte.