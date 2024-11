Am Umweltkampftag wurde in Halle in drei Stadtteilen gearbeitet, wurden Unterschriften gesammelt, Literatur angeboten und für die Mitgliedschaft in unserer Partei geworben. So konnten wir auch die meisten Unterschriften an einem Tag auf der Straße sammeln.

Ein Mann, der nicht unterschrieb, begründete seine Angst vor der revolutionären Arbeiterpartei MLPD damit: "Weil es nicht so viel Parteien auf dem Wahlzettel geben soll, die der AfD die Stimmen wegnehmen." Ja, ja. Die Angst der AfD. Echter Protest, ist halt links!

Auf dem Marktplatz in Halle begrüßten uns u.a. herzlichst mehrere Mitglieder von ausländischen ICOR-Parteien, mit denen wir nun hier auch enger zusammen arbeiten werden. Hilfe bekamen wir u.a. auch von einer Tierschutzorganisation, wo teils selbstständig für unsere Kandidatur Unterschriften gesammelt wurden.

Nun muss es uns noch gelingen, wirklich alle Bremsen zu lösen und auch wirklich alle in unseren Reihen zu überzeugen und in Bewegung zu setzen, beim Kampf um die Erfüllung der uns übertragenen Aufgabe, tatkräftig mit anzupacken. Denn abgerechnet wird erst zum Schluss.