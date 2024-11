Das Geschäft mit dem Tod

Der Aktienkurs von Rheinmetall hat sich seit 2014 verzehnfacht! Und weiter schreibt Der Aktionär: „Die Jagd nach neuen Allzeithochs dürfte noch lange nicht beendet sein. Der Superzyklus bei Rüstung wird dafür sorgen, dass Umsatz und Margen weiter stark wachsen – und der Kurs entsprechend angetrieben wird“. Der Rüstungskonzern will seinen Umsatz in den nächsten Jahren verdoppeln.



Für die Rüstungsindustrie ist der Krieg in der Ukraine nicht nur ein Riesengeschäft, er dient auch zur Erprobung neuer Waffensysteme und -entwicklung. So nutzen US-amerikanische Drohnenhersteller den Krieg in der Ukraine für Werbezwecke wie „in der Ukraine kampferprobt“, „getestet in der Ukraine“, oder „Kiew unabhängig“.