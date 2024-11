Großdemonstration am 17. November in Athen

"Das Polytechnion lebt"

Am 51. Jahrestag des Aufstands am Athener Polytechnion fand als Höhepunkt der dreitägigen Jubiläumsfeierlichkeiten in Athen eine Großdemonstration statt. Lang, laut, farbig und kämpferisch zogen um die 10.000 Menschen vom zentralen Syntagma-Platz hinaus in den Nordosten der Stadt zur US- und zur israelischen Botschaft.

Von Iordanis Georgiou und gis