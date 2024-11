Deutsche Rüstungsindustrie fordert profitable Aufrüstungs-"Sicherheit"

Am Mittwoch streikten Ärzte und Pflegepersonal in den italienischen Krankenhäusern für einen Tag, um gegen unzureichende Bezahlung, unzureichende Ausstattung und die schlechten Arbeitsbedingungen zu protestieren. Die drei Gewerkschaften (Anaao Assomed, Cimo-Fesmed und Nursing Up), die den Streik organisierten, erklärten, dass bis zu 85 Prozent der Beschäftigten sich beteiligten und nur der Notdienst abgesichert wurde. Die Gewerkschaften fordern von der Meloni-Regierung, dass sie deutlich mehr Mittel in das Gesundheitssystem investiert. Italien erwartet eine große Protestwelle gegen den Haushaltsentwurf. Am Wochenende wollen Bahnbeschäftigte erneut streiken. Für den 29. November ist ein Generalstreik angekündigt.