Vor über 50 Jahren – 1973 – habe ich „Die Moorsoldaten“ von Wolfgang Langhoff gelesen – schon damals vom Verlag Neuer Weg herausgegeben. Jetzt wurde das Buch mit einem Vorwort und Abbildungen von im Konzentrationslager entstandenen Skulpturen von Willi Dickhut, einem der Vordenker und Mitbegründer der MLPD, wieder neu aufgelegt.



Und ich bin – womöglich mehr noch als beim damaligen Lesen - begeistert.



In dem authentischen Bericht des Schauspielers und Regisseurs Wolfgang Langhoff wird die ganze infame Brutalität der SS-Wachmannschaften in Börgermoor deutlich. Das war eines der ersten Konzentrationslager des Hitler-Faschismus in Deutschland, in dem vor allem die Gegner des Regimes und seiner Kriegsvorbereitungen eingeliefert, geprügelt, gefoltert und ermordet wurden. Es fanden sich diejenigen dort wieder, denen es vor der Machtübergabe an die Faschisten nicht gelungen war, eine Einheitsfront zu schmieden: Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, Intellektuelle und Christen.



Der Autor des bereits 1935 geschrieben und im Ausland veröffentlichten Buchs war inhaftiert worden, weil er auf Arbeiterversammlungen Gedichte und Balladen vorgetragen hatte, ohne bereits selber Kommunist zu sein. Jetzt schildert er, wie er als feinsinniger Intellektueller lernen musste, die Brutalität des Lagerlebens durchzustehen und wie er dabei von den sogenannten „einfachen“ Arbeitern immer tiefer von deren Kameradschaft, Disziplin und geduldiger Überzeugungsarbeit - sogar gegenüber den Wachmannschaften - lernte. Damit Verzweiflung und Niederlagenstimmung bei den Häftlingen nicht überhandnehmen konnten, unterstützte Langhoff die vorwiegend aus Kommunisten bestehende illegale Lagerleitung bei durchdachter Kulturarbeit mit einem kabarettistischen „Zirkus Konzentrazani". Das dabei entstandene Lied der Moorsoldaten ist bis heute das wohl populärste antifaschistische Lied in Deutschland.



Gerade weil das Buch auf Klischees verzichtet, kritisch und selbstkritisch das Ringen um die Denkweise auch unter den geschundenen Häftlingen und beim Autor selber schildert, sollte es ganz besonders – aber nicht nur – jungen Leuten in die Hand gegeben werden, um heute der faschistischen Gefahr entgegenzutreten. Willi Dickhut beendete seine Buchempfehlung von 1973 im Vorwort: „Wehret den Anfängen!“.



Langhoff, Die Moorsoldaten

Taschenbuch

323 Seiten

Preis: 18 Euro

ISBN: 978-3-88021-404-0

