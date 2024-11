„Eine Wahl ohne die MLPD und ihre schönen Plakate? Das geht gar nicht!"

Die Umweltgewerkschaftsgruppe hatte zu einer zweistündigen Aktion im Lübecker Zentrum aufgerufen. Während der Kundgebung führte sie einen Sketch auf, bei dem eine Umweltgewerkschafterin dem EXXON/Mobil-Chef Darren Woods und seinen Freunden von der AfD engagiert entgegentrat. Auch Robert Habeck war erschienen und bekam sein Fett als Vorreiter für den Import von dreckigem Frackinggas weg.

Redner bezeichneten die Konferenz in Baku als Anti-Klimagipfel und als Messe für Öl- und Gasgeschäfte. In einem weiteren Beitrag aus Kiel wurde als Ursache des erschreckenden Zustandes der Ostsee die Überdüngung und Meereserwärmung aufgedeckt. Mehrere drückten im Vorbeigehen ihre Anerkennung aus und einige trugen sich in eine Mitmachliste ein.

Neu für uns am Stand der MLPD in Reichweite der Kundgebung war, dass einige von sich aus kamen und für die Wahlzulassung der Internationalistischen Liste/MLPD unterschrieben. Sie hatten von der Wahlbehinderung gehört.