Exakte und vollständige Meldung der Unterschriften am Montag notwendig

Das führt aber zu einem großen Problem: Denn Wahlkämpfer aus allen Bundesländern stehen in den Startlöchern, in der kommenden Woche zur Unterstützung in andere Gebiete zu fahren. Zur richtigen Einteilung der Kräfte brauchen wir in der Zentrale eine korrekte und vollständige Übersicht, wo wie viele Unterschriften gesammelt sind. Sonst werden Kräfte vergeudet, anstatt zielgerichtet zu arbeiten.

Deshalb: Alle Landesverbände müssen wie vereinbart bis spätestens Montag, 25. November um 13 Uhr eine exakte und vollständige Meldung machen. Alle Sammler melden noch heute ihre gesammelten Unterschriften und geben sie wegen der notwendigen Beglaubigung möglichst ab. Ortsgruppen und Kreisverbände tragen Sorge dafür, dass ihre Landesleitungen rechtzeitig und vollständig informiert sind.

Glückauf und viel Erfolg!