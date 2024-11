Am Mittwoch begann in Kalifornien ein zweitägiger Streik von rund 37.000 Beschäftigten an medizinischen Universitäten in Kalifornien; der gesamte Dienstleistungsbereich auf dem Campus und die Patientenversorgung waren betroffen. Zu den Streikenden, die Mitglieder der American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) und University Professional and Technical Employees (UPTE-CWA) sind, gehören Hausmeister, Reinigungskräfte und andere niedrig bezahlte Positionen sowie Techniker und medizinisches Personal. Sie kämpfen gegen zunehmende Personallücken mit entsprechender Überlastung und unzureichenden Löhnen angesichts der in Kalifornien besonders stark gestiegenen Lebenshaltungskosten.