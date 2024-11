Gelsenkirchen: Der Sozialismus gehört auf den Wahlzettel!

Was unterscheidet die MLPD von den gescheiterten bürgerlichen Parteien und der faschistischen AfD: Eine Idee, die über den Tellerrand des Kapitalismus mit all seiner Krisenhaftigkeit, Unterdrückung, Zerstörung der Umwelt usw. hinausschaut.

Die Stimmung war polarisiert. So gab es einige aggressive antikommunistische Sprüche, und typisch dafür - keine Diskussion. Zugleich kam eine junge Frau, die erst "Nein danke" sagte zurück und strahlte: "ich unterschreibe doch. Ihr seid mir zwar zu links, aber viel besser als die AfD".

Ein Arbeiter wollte seine Unterschrift aus Datengründen absolut nicht geben. Er stimmte aber mit vielen unserer Positionen überein. Vielleicht treffen wir uns beim "Bistro inne Mitte" im Kultursaal in Gelsenkirchen wieder.

Die Diskussion darüber, dass kleine Parteien in kürzester Zeit Unterschriften sammeln müssen, geht gerade durch die Medien. Einige haben auch aus diesen demokratischen Gründen unterschrieben. Ein junger Kollege unterschrieb, diskutierte, ging einkaufen, kam aus dem Laden und fragte: "Wie komme ich an einen Mitgliedsantrag?" Ihm konnten wir natürlich sofort helfen!

Am Abend nach unserem Einsatz lasen wir auf Rote Fahne News von den Angriffen auf die Veranstaltung der MLPD in Ludwigshafen. Wir solidarisieren uns voll mit den Aktivisten der MLPD und den Besuchern der Veranstaltung in Ludwigshafen, die von der Polizei gestört, kriminalisiert wurde. Ihr habt genau richtig gehandelt. Der Staatsapparat redet auf der einen Seite immer von Demokratie, gegen Kritiker und Revolutionäre scheint es völlig normal zu sein, diese Demokratie außer Kraft zu setzen. Auch unsere Erfahrung am heutigen Einsatz war, dass den Menschen ein demokratisches Recht wichtig ist. Jetzt erst recht! Der Sozialismus gehört auf den Wahlzettel!