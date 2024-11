Gekündigte IG Metall-Betriebsrätin bei CATL

Gerichtstermin vertagt – erfolgreiche Solidaritätskundgebung

Am Freitag, dem 22. November, versammelten sich fast 20 Menschen vor dem Arbeitsgericht in Erfurt, um ihre Solidarität mit der gekündigten gewählten Betriebsrätin bei CATL, Louisa von Freytag Löringhoff, zum Ausdruck zu bringen. Der Gerichtstermin für die einstweilige Verfügung auf sofortige Weiterbeschäftigung wurde am gleichen Morgen kurzfristig abgesagt – der Richter sei erkrankt. Eine so kurzfristige Absage bei einer wichtigen und eiligen Angelegenheit ist ungewöhnlich.

Korrespondenz