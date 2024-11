Internationalistische Liste / MLPD zur Bundestagswahl

Halle an der Saale: Abgerechnet wird zum Schluss

Sonnabendmorgen in der Heidering-Passage in Heide-Nord. Karl Heinz, 66 Jahre alt, ein treuer Wahlkämpfer und damit Vorbild in Halle, stellt sich in Position.

Korrespondenz