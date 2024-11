Kulturvoll und „pädagogisch wertvoll“ mit ROTFÜCHSE, REBELL und MLPD feiern

Die Nikolausfeiern werden in vielen Orten als selbstorganisierte Stadtteilfeste vorbereitet. Die Rotfüchse bereiten ein Programm vor - mit Spielen, Musik, dem Proben des Lieds „Die Kinder dieser Welt“. Sie stellen vor, was sie in ihrem Rotfuchs-Jahr 2024 gemacht und erlebt haben. Bei Kaffee und (oft selbstgebackenen) Kuchen wird es gemütlich. Natürlich sind auch Kinder eingeladen, die (noch) keine Rotfüchse sind, sowie Eltern, Verwandte, Nachbarn und Freunde.

Die Rotfüchse werden aufgeregt sein, was der Nikolaus ihnen diesmal mitbringt und was er der Gruppe und jedem einzelnen Kind zu sagen hat. Er würdigt jedes Kind mit seinen ganz individuellen Fähigkeiten, gibt jedem aber auch mit auf den Weg, wo es sich verbessern kann.

Die MLPD erzieht den Jugendverband REBELL dazu, seine Kinderorganisation aufzubauen. In der kapitalistischen Klassengesellschaft werden Kinder nicht klassenneutral erzogen. Die idealistische Pädagogik des „Laissez-faire“ wirkt sich heute über die moderne Sozialpädagogik schädlich auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus. Sie setzt auf die „Freiheit zur Selbstentfaltung“ des Kindes.

Aber Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder, an denen sie sich orientieren können und die ihnen proletarische Prinzipien und Prägungen vermitteln.

Die proletarische Pädagogik betont die kollektive Verantwortung der Arbeiterklasse für die Erziehung künftiger Generationen. Deshalb fördert die MLPD, dass die Rotfüchse vom Leben und Kampf der Arbeiter und ihren Familien in anderen Ländern lernen. Welche Kinderorganisation erzieht dazu, die körperliche Arbeit achten zu lernen? Die Rotfüchse lernen, ihre Aktivitäten selbst zu finanzieren. Deshalb backen sie Plätzchen, die auf Weihnachtsmärkten und auf der Nikolausfeier verkauft werden. Ein Teil der Einnahmen geht in den „Sparclub“, damit alle Kinder die Rotfuchs-Ausflüge und die Sommer-Freizeit vom 26. Juli bis zum 9. August 2025 mitmachen können.