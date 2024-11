Landesweiter Generalstreik für sofortige Reallohnsteigerungen

Ein 24-stündiger Generalstreik legte am Mittwoch das öffentliche Leben in Griechenland lahm. Ämter, Behörden sowie Schulen blieben geschlossen, Krankenhäuser liefen nur im Notdienst. Metro, Busse und Bahnen streikten in den Stoßzeiten und fuhren nur, um die Menschen zu den Demos zu bringen. An den Protestkundgebungen nahmen am Mittwochmittag in Athen, Thessaloniki und Patras Zehntausende teil. In Sprechchören und auf Transparenten forderten sie sofortige reale Lohnsteigerungen, die Ausweitung der Tarifverträge – sie decken zurzeit nur 25 Prozent der Angestellten im Privatsektor ab – einen Steuerfreibetrag für Einkommen bis 12.000 Euro sowie die Besetzung Tausender vakanter Stellen in Krankenhäusern und Schulen.