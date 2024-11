Lima: Streiks und Proteste gegen Regierung Boluarte

In Peru hatte ein breites Bündnis aus hunderten Gewerkschaften und soziale Organisationen zu einem dreitägigen Generalstreik vom 13. bis zum 15. November aufgerufen, während gleichzeitig das Wirtschaftsforum der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Lima tagte. Landesweit wurde protestiert und Straßen blockiert. Eine Forderung: Rücktritt der von Präsidentin Boluarte und des Kongress, beiden wird die Legitimität abgesprochen. Protestiert wurde auch gegen das brutale Vorgehen der Polizei gegen Gewerkschafter und Demonstranten. Die Transportgewerkschaften verlangen, dass die Regierung sich um die Sicherheit auf den Straßen kümmert. Während des APEC-Gipfels war in Lima ein riesiges Aufgebot an Polizei und Militär, auch das US-Militär war beteiligt, schließlich nahm US-Präsident Biden am Gipfel teil.