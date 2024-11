London: Farmer protestieren gegen Besteuerung

Mehr als 10 000 Krankenschwestern und Hebammen protestierten am Mittwoch wütend vor dem Parlament von New South Wales (NSW) in Sydney und forderten höhere Löhne, mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. Die Krankenschwestern und Hebammen in NSW sind die am schlechtesten bezahlten im öffentlichen Gesundheitswesen Australiens. Die Demonstration war Teil eines 24-stündigen landesweiten Streiks von 50.000 Mitgliedern der NSW Nurses and Midwives' Association (NSWNMA), dem dritten Streik in ebenso vielen Monaten. Die NSWNMA hat für dieses Jahr eine Lohnerhöhung von 15 Prozent gefordert. Das Angebot des Regierung von NSW liegt weit darunter.