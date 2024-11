Wir sind eine gute Truppe und haben unter den Dächern diverser Supermärkte im Zeitraum vom 18. bis zum 20. November ca. 135 Unterschriften gesammelt und Stand 20. November insgesamt bereits 205 beglaubigte - auch noch aus der letzten Woche von einer anderen Gruppe - zurückbekommen.

Hier einige Splitter von einer Unterschriftensammlung

"Unterschreiben Sie für die Wahlzulassung der MLPD zu den Bundestagswahlen?" -

Eine ältere Frau: "Marxisten-Leninisten? Oh Gott, oh Gott! ... Geben Sie her!"

"Unterschreiben Sie für die Wahlzulassung der MLPD?"

Eine Frau mittleren Alters in einer kurz bemessenen Mittagspause: "Wer ist die MLPD? Da muss ich mich erst informieren", liest den Flyer durch und unterschreibt. "Was hat Sie jetzt überzeugt?" "Dass Ihre Partei bei der GLS-Bank ist."