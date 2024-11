Wolfsburg

„Mit 200 Euro bin ich dabei“

„Meine Unterschrift habt ihr. Aber die MLPD kennen zu viele noch nicht. Da müssen Plakate her und Gesprächsrunden, wo die Menschen euch kennen lernen. Ich mache, was ich kann. Im Bus, in der Apotheke oder auf dem Markt – überall diskutiere ich, aber leider bin ich zu alt und lesen geht nicht mehr.“

Korrespondenz