Nepal: Protest gegen den Völkermord Israels formiert sich

So schreibt M.B. Singh, Generalsekretär der NCP/Mashal: „Gestern hat sich eine hochrangige gemeinsame Delegation zu einem Treffen mit dem nepalesischen Premierminister Oli begeben, um die Frage des Palästina-Problems und des Völkermords an den Palästinensern durch die israelische Regierung zu besprechen. Sie kritisieren auch die neutrale Politik der nepalesischen Regierung in der UN-Generalversammlung. Der Premierminister erkannte, dass es ein Fehler der nepalesischen Regierung war, in der Frage des Völkermordes der israelischen Regierung am palästinensischen Volk neutral zu bleiben. Er versicherte der Delegation auch, dass die nepalesische Regierung die Politik der Opposition gegen die Kriegsaktivitäten der israelischen Regierung verfolgen werde. Außerdem wurde der Regierung ein gemeinsames Memorandum zu diesem Thema vorgelegt.“

Es ist ein großer Erfolg der Aktionseinheitspolitik, dass es gelungen ist, in Nepal viele Organisationen für den gemeinsamen Protest am Völkermord der isrealischen Regierung an den Palästinensern zusammenzuschließen und ihre Regierung aufzufordern, ihre „neutrale“ Haltung z.B. in der UN aufzugeben und diesen Völkermord zu verurteilen.

Am 23. November wird von diesem Bündnis eine gemeinsame Demonstration zum selben Thema stattfinden.





https://risingnepaldaily.com/news/52305