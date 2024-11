Revolutionäre Alternative in der Bundestagswahl stärken

Wir laden Euch alle herzlich zu einem außerordentlichen Treffen des Bündnis-Rats des Internationalistischen Bündnisses fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte in Deutschland ein. Es findet am Sonntag, dem 1. Dezember 2024 von 11 bis 15 Uhr statt in Gelsenkirchen im Schacht III, Koststraße 8, 45899 Gelsenkirchen. Die nächste U-Bahnstation ist Buerer Straße (U11).

Wir werden dort die Grundlinien des Wahlkampfs der Internationalistischen Liste/MLPD zu den Bundestagswahlen am 23. Februar 2025 vorstellen, beraten und vereinheitlichen. Dieser Wahlkampf findet in einer außerordentlichen Situation statt. Die Wahl des Faschisten Donald Trump in den USA zum Präsidenten des mächtigsten Lands der Welt hat weltpolitische Auswirkungen. Die Faschisten weltweit wittern Morgenluft, die Weltkriegsgefahr wächst enorm, auch umweltpolitisch ist es ein Fiasko. Am selben Tag ist in Deutschland die Bundesregierung auseinandergebrochen. In genau drei Monaten finden die Neuwahlen statt. Die Monopole insbesondere der Automobilindustrie fahren einen Generalangriff auf die Beschäftigten und ihre Familien. Im Kampf um jeden Arbeitsplatz entwickeln sich kämpferische Aktivitäten. All diese Herausforderungen und Aufgaben erfordern, dass die fortschrittlichen und revolutionären Kräfte enger zusammenarbeiten. Das alles macht deutlich, wie notwendig eine gesellschaftliche, eine revolutionäre Alternative zum krisengeschüttelten kapitalistischen System ist. Sie wollen wir mit der Beteiligung an der Bundestagswahl stärken.

Neue Bündnispartner haben sich bereits zu dem Treffen angekündigt, so Mitglieder einer marxistischen Gruppe aus Berlin und Hamburg, die den Wahlkampf unterstützen will, verschiedene Kommunalpolitiker und weitere. Verbreitet alle die Einladung zu dem Treffen (hier als PDF) unter antifaschistischen und revolutionären Kräften weiter, kommt mit örtlichen Bündnispartnern aus der Arbeiter-, Frauen, Umwelt- und Jugendbewegung und Interessierten.

Schreibt uns gerne im Vorfeld Eure Vorschläge und Überlegungen.

Wir haben das Treffen so gelegt, dass man morgens anreisen kann und nach dem Treffen auch wieder gut nach Hause kommt, auch für die Leute von weiter weg. Falls ihr einen Übernachtungsplatz braucht, versucht bitte selbstständig bei Freunden oder Bekannten unterzukommen oder fragt bei Schacht III an. Meldet Euch, wenn es Probleme gibt.