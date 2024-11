Rundum erfolgreicher Einsatztag

Die Umweltgewerkschaft verteilte etliche neue Flyer und lud zur Zehn-Jahre-Jubiläumsfeier am 15. Dezember ein. Auch wir von MLPD und REBELL beteiligten uns und stellten bei der Unterschriftensammlung für die Kandidatur zur Bundestagswahl auch die Dringlichkeit des echten Sozialismus angesichts der globalen Umweltkatastrophe ins Zentrum.

Wir sprachen u.a. an mit: „Wir sammeln Unterschriften für die MLPD – gegen Rechtsentwicklung, Umweltzerstörung und Ampel-Chaos, es braucht eine sozialistische Alternative! Jetzt ist Zeit für Arbeiterpolitik!“ In vielen Gesprächen ging es um die Gefahr des Faschismus, unter Trump wie auch hier in Deutschland mit der AfD, die zunehmende Weltkriegsgefahr und den Völkermord in Gaza.

Drei Genossen beteiligten sich entsprechend an der parallel stattfindenden Kundgebung zur Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung. Unser Plakat „Stoppt den Völkermord in Gaza!“ bekam einige „Daumen hoch“. Auch da sprachen wir auf Unterschriften an und so kamen am Schluss 50 Unterschriften für die Landesliste sowie insgesamt 22 für die Direktkandidaten zusammen, ein voller Erfolg! Gleichzeitig werteten wir aus, dass bei noch offensiverem Auftreten noch mehr hätten drin sein können. Wichtig ist, sich nicht beirren zu lassen, wenn jemand nicht sofort anhält, und den begonnenen Satz zur Ansprache auch zu Ende zu bringen.