Umweltkampftag im Arbeiter- und Migrantenstadtteil Oberbilk

Aufgerufen hatte die Umweltgewerkschaft, MLPD und REBELL beteiligten sich tatkräftig. Vielfältige Themen behandelten die Redebeiträge: Die Umweltvergiftung durch die Müllverbrennungsanlage mitten im Wohngebiet im Nachbarstadtteil, den entschlossenen Kampf gegen den Lithium-Abbau in Serbien, mit dem sich auch Düsseldorfer Mercedes-Arbeiter solidarisch erklärten, die gemeinsame Ursache der Umwelt- und sozialen Probleme in der kapitalistischen Ausbeutung.

Dass der echte Sozialismus die einzige Lösung für die Rettung der Menschheit ist, kam in mehreren Beiträgen zum Ausdruck. Dann wird anstatt dem Maximalprofit der selbstlose Einsatz für die Rettung der Einheit von Mensch und Natur, wie wir ihn bei Katastrophen spontan erleben, zur gesellschaftlichen Leitlinie.

Leider fiel die musikalische Begleitung wegen technischer Probleme aus, und der Kaffee zum Aufwärmen und als Begleiter bei Gesprächen fehlte. – „So was müssen wir öfter machen, nicht nur am Umwelttag", meinte am Schluss eine Vertreterin der Umweltgewerkschaft.