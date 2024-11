Unsere Zukunft: echter Sozialismus! Organisier dich im REBELL!

Der Faschist Donald Trump wird wieder Präsident der USA. Massenentlassungen und Werksschließungen bei Volkswagen, Opel und Thyssenkrupp, Hochwasserkatastrophe in Europa, Krieg in Palästina und in der Ukraine, rassistische Flüchtlingspolitik und Abschottung der Grenzen. Die Ampel-Regierung ist Geschichte, denn vor ihrer massenfeindlichen Politik sind die Menschen scharenweise weggelaufen. Die herrschende Politik interessiert sich nur für uns, wenn sie uns für den Kriegsdienst gewinnen will. Die faschistische AfD ist keine Option. Denkst du dir auch: So kann es nicht weitergehen?! Aber: wohin geht die Reise? Das ist noch nicht geklärt. Deshalb fordern wir dich auf: Entscheide dich!

Rebellion ist gerechtfertigt! Für unsere Zukunftsinteressen übernehmen wir selber Verantwortung. Im REBELL sind Schülerinnen und Schüler, Azubis, Angestellte, Arbeitslose und Studierende verschiedener Nationalitäten organisiert. Mach auch du mit! Werde Teil der sozialistischen Jugendbewegung!



Hier gibt es den Flyer als pdf-Datei