Bochum

Wer waren nochmal Marx und Lenin?

In Bochum ist die Wahlhelferbewegung in vollem Gange. Nachdem wir die Bedeutung der aktuellen Entwicklung diskutiert hatten, war allen klar: in dieser Situation darf die einzige Partei, die eine Antwort auf das kapitalistische Krisenchaos hat, natürlich nicht fehlen.

Korrespondenz aus Bochum