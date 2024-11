Widerstand der Bergleute gegen die Privatisierung

Der Widerstand der Arbeiter in der Türkei geht weiter und jeden Tag kommt ein neuer hinzu. Gegen die Entscheidung, das Wärmekraftwerk Çayırhan und die Bergwerke zu privatisieren, haben sich 500 Bergleute am 20. November um 8.00 Uhr unter Tage eingeschlossen. Die Bergarbeiter erklärten, sie seien entschlossen, trotz der eisigen Kälte, die am Abend auf fünf Grad Celsius fiel und im Laufe der Nacht noch kälter wurde, Widerstand zu leisten und zu kämpfen, bis ihre Forderungen erfüllt seien.

Der Grund für den Widerstand ist, dass der Staat das Bergwerk privatisieren will. Die Arbeiter begannen den Widerstand gegen die Privatisierung. Da sie wussten, dass sie im Falle einer Privatisierung alle ihre Rechte und die meisten von ihnen ihren Arbeitsplatz verlieren würden, sagten sie: „Wir haben keine andere Wahl, als Widerstand zu leisten.“

Es geht um ein Kohlebergbaugebiet in der Nähe von Cayirhan, Ankara. Und hier gibt es ein kohlebefeuertes Wärmekraftwerk, das dem Energieministerium untersteht. Und das Gebiet, in dem sich das Kraftwerk befindet, ist ein Kohleabbaugebiet. Insgesamt arbeiten dort 2100 Bergleute. Die türkische Regierung privatisiert seit langem alle öffentlichen Güter, die sich in Staatsbesitz befinden. Jetzt ist Çayırhan Mining an der Reihe.

Bergarbeiter: „Das Bergwerk, in dem wir arbeiten, entspricht europäischen Standards. Während in vielen Bergwerken leider unsere Freunde sterben, fühlen wir uns hier sicherer. Wir arbeiten in einem der besten Bergwerke des Landes, und wir haben staatliche Sicherheit. Wir wissen, was mit uns passieren wird, wenn dieser Ort privatisiert wird. Die Privatisierung wird 2.000 Menschen betreffen. Unsere Gehälter und Arbeitsbedingungen werden beeinträchtigt. Deshalb sagen wir 'Nein' zur Privatisierung“.

Und „wir erwarten, dass unsere Leute mit uns sind und uns unterstützen, während wir um unser Brot kämpfen“, sagen sie, und sie wollen, dass die Solidarität mit dem Widerstand verstärkt wird.