123 Unterschriften in dreieinhalb Stunden an der Uni-Mensa

Die Mehrheit davon aus demokratischer Überzeugung und weil sie mit der Politik der Bundesregierung in Sachen Umwelt und Bildung nicht einverstanden sind. Ein Drittel aber auch, weil sie Kapitalismus und Faschismus ablehnen und offen für eine alternative Gesellschaft sind. Das war nicht bei allen der Sozialismus - aber dem Übel radikal an die Wurzel zu gehen, das fanden viele gut. Auch ein paar Mitarbeiter der Uni unterschrieben und aufwärmen konnten wir uns in der Mensa selbst. Fünf neue Kontakte und fünf vertriebene Parteiprogramme, ein Rote-Fahne- und ein Rebellmagazin rundeten unseren erfolgreichen Einsatz ab.