Mit 17 kann man noch nicht unterschreiben, aber in der Wahlhelferbewegung mitmachen!

Wir hängten unser Plakat auf, eine Gruppe von vier Jugendlichen kam und fragte, was ist denn MLPD und was vertritt die? Entscheidend war unsere Argumentation, dass die Jugend eine Zukunft braucht, die sie in diesem System nicht hat, dass die Jugend Power zur Veränderung hat, im Gegensatz zu dem Bild, was von ihr durch die Herrschenden

gemacht wird, sie wollten nur chillen. Das fanden sie richtig und gut und sie fragten, wie sie das unterstützen könnten?

Unterschreiben war nicht, da alle 17 Jahre alt sind. Wir diskutierten, dass wir sie unbedingt brauchen, auch für das Aufhängen der Wahlplakate. Einer wollte wissen, ob es dafür Geld gibt. Wir erzählten, warum wir das ehrenamtlich machen.

Alle vier trugen sich in die Mitmachliste ein, davon wollen zwei "mal sehen, was sie machen" und zwei wollen "alles!" unterstützen. Zeitnah werden wir uns mit ihnen treffen und dabei den REBELL genauer vorstellen.