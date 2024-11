7 x 2 Unterschriften in einer halben Stunde

Sesselmann macht’s möglich! (Sesselmann, der erste AfD-Landrat, Landrat in Sonneberg in Thüringen). Direkt vor einer Bürgerversammlung zur geplanten Krankenhausschließung in Neuhaus. „Gesundheit vor Profit“ – so plakatierte im Sommer noch die AFD. Ihr Landrat Sesselmann hält die Schließung für „alternativlos“ und organisiert sie. So bricht er sein Wahlversprechen innerhalb weniger Monate. Ihm geht Wirtschaftlichkeit und Profit vor Gesundheit! Er kam auch zur Veranstaltung, um die Schließung gegen den Widerstand der Beschäftigten und Bevölkerung durchzusetzen.

„Gesundheit vor Profit, das geht nur im Sozialismus, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht der Profit“ sprachen wir die aufgebrachten Menschen an, die ihr Krankenhaus retten wollen. Dafür setzen wir uns selbstverständlich ebenfalls ein. So heißt es in unserem Flugblatt: "Wir sagen Stopp! Für eine gründliche Gesundheitsvorsorge, Betreuung und Behandlung sind unsere Krankenhäuser vor Ort unverzichtbar! Daseinsfürsorge ausbauen und Kommunen entlasten – auf Kosten der Profite der Monopole und Superreichen!"

Wir ernteten viel Zustimmung in einer sehr aufgewühlten und polarisierten Situation. Die 70 Flugblätter der MLPD zu diesem Thema gingen weg wie warme Semmeln.

Natürlich nutzen wir unsere Bekanntheit in der Umgebung von Schalkau und der Ferienanlage aus, Unterschiften für die Wahlzulassung zu sammeln. Bei einem Treffen der Landfrauen und -Männer wurden 14 Unterschriften für die Landesliste und 14 für unseren Direktkandidaten in einer halben Stunde von einer Person gesammelt. Das soll zu Nachahmen anregen.

