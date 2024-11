Aktuelles zum VW-Aktionstag in Wolfsburg

"In der herausfordernden Zeit kämpfen wir als Metaller und Metallerinnen in vielen Unternehmen und Standorten in der Republik gemeinsam um den Erhalt unserer Arbeitsplätze ...". In der Situation der zunehmenden Angriffe wird schon in einer ganzen Reihe von Belegschaften und Vertrauenskörpern über den gemeinsamen Besuch diskutiert.

Der Gedanke der gegenseitigen Solidarität, aber vor allem der Gedanke, dass gemeinsam gekämpft werden muss, über Konzern- und Branchengrenzen hinweg, gewinnt immer mehr Unterstützer. Der Generalangriff bei VW ist eine Attacke auf alle Arbeiter.

Delegationen verschiedener Autobelegschaften haben bereits ihr Kommen angekündigt, um die Stahl-Vertrauensleute zu begrüßen und sich gemeinsam auszutauschen. Zeit und Ort wird von rf-news noch bekanntgegeben.