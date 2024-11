An der Uni in Halle: Was für ein schöner Einsatz!

Viel Zustimmung für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, vereinzelt auch antikommunistische Vorbehalte. Sie machen sich Sorgen um ihre Zukunft, nicht nur um ihre eigene. Dass man den Sozialismus erkämpfen, aber ihn auch zerstören kann und die Denkweise entscheidet – das stieß auf großes Interesse. Viele fanden es gut, dass wir voller Hoffnung in die Zukunft von der Veränderbarkeit der Denkweise ausgehen.

Vor allem junge Frauen, besonders aus Ländern wie Syrien und Albanien freuten sich über unsere internationalistische Grundhaltung. Einige spendeten, weil ihnen das Prinzip der finanziellen Unabhängigkeit gefiel. Ein Wirtschaftsstudent interessierte sich für die marxistische Kritik an der bürgerlichen Ökonomie, trug sich in die Kontaktliste ein. Mitgliedswünsche an Partei und REBELL wurden gestellt.

106 Unterschriften haben wir gesammelt. Es hätten noch mehr werden können, wenn der Regen nicht dazwischen gekommen wäre.