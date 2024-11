Auf der Reeperbahn

Kälte, Regen, Schnee und Wind und am Schluss sogar etwas Sonnenschein begleiteten unsere Unterschriftensammlung in Hamburg. Die ablehnende Haltung gegen die AfD war ein Hauptgrund in Altona, um unsere Kandidatur mit einer Unterschrift zu unterstützen. Die häufig gestellte Frage "Wofür steht ihr ein?" ließ vertiefende Auseinandersetzungen über unsere grundsätzliche Position als Alternative zur kapitalistischen Profitwirtschaft zu.

Probeexemplare des Rote-Fahne-Magazins und Parteiprogramme fanden interessierte Abnehmer. Bei drei Einsätzen kamen über 30 € Spenden zusammen. Aber leider hatte noch nicht jeder Trupp eine Spendendose dabei. Das muss als Standard durchgesetzt werden. Viele waren sich mit uns einig, dass der Kapitalismus das Grundübel ist. Ein langjähriges CDU-Mitglied unterschrieb zwar nicht, meinte dann aber, das "C" bei der CDU hätte auch keine Berechtigung mehr und müsste durch ein "K" ersetzt werden. Auf meinen fragenden Blick hin kam die Antwort "kapitalistisch" natürlich. Vielen Dank an die Freunde in Hamburg! Wir kommen gerne wieder.