Am Dienstagabend versammelten sich in Bukarest auf dem Universitätsplatz mehr als 1.000 Jugendliche, um gegen den rechtsextremen nationalistischen Kandidaten Calin Georgescu zu protestieren, der in der ersten Runde der rumänischen Präsidentschaftswahlen am Sonntag 23 % der Stimmen erhalten hatte. Georgescu, der vor seinem unerwarteten Sieg am Sonntag kaum bekannt war, schockierte das Land, als er nach einer Kampagne, die fast ausschließlich auf TikTok lief, die meisten Stimmen der 14 Kandidaten erhielt. Er hatte zuvor die faschistische Einheit "Eiserne Garde" aus dem Zweiten Weltkrieg und den Nazi-Kollaborationsdiktator Ion Antonescu unterstützt. Weitere Proteste gab es auch in Timisoara, Iasi, Brasov und Sibiu.