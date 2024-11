Eine Aufmunterung war der Kommentar eines Kollegen, der uns schon kannte: „Toll, dass ihr sofort anfangt!" Ein jüngerer Kollege: „Bin schon lange Euer Anhänger!" Neben der Unterschrift trug er sich dann auch in die Mitmachliste ein.

Einige zeigten Interesse, konnten dann aber nicht unterschreiben, weil sie keine Wahlberechtigung hatten. Nicht immer wiesen wir dann auf die Mitmachliste hin - hier haben wir noch Verbesserungspotential. Andere teilten zwar nicht unsere Meinung z.B. zur AfD, fanden es aber richtig, dass wir kandidieren können und unterschrieben.

Ein Handwerker fuhr mit seinem Kleinlaster vorbei, hielt an und kam direkt auf uns zu „Wo kann ich unterschreiben?" Er wollte zwar nicht direkt unseren Wahlkampf unterstützen („ich habe Kunden, die SPD, CDU oder AfD gut finden – da muss ich mich neutral verhalten"), aber er trug sich in die Liste ein, um informiert zu werden und spendete etwas Kleingeld. Auch hier zeigte sich, dass jeder eine Spendendose in der Hand haben sollte, eine am Stand ist zu wenig.