Bern: "Gegen Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz"

Eine breite Allianz von feministischen Organisationen in der Schweiz hatte am Samstag zur nationalen Demo gegen Gewalt und Unterdrückung nach Bern gerufen. Die Demonstration startete mit 2.000 Teilnehmerinnen und wuchs zwischenzeitlich auf bis zu 10.000 an, sie stand unter dem Motto «Schulter an Schulter – gegen Gewalt an Frauen. An der Demo waren Menschen aus der ganzen Schweiz – vom Tessin, aus der Ostschweiz und der Romandie. Auch war das Publikum gemischt, jede Altersklasse und alle Geschlechter waren anwesend. Aus Solidarität hatten sich viele Männer der Demo angeschlossen. Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia: «Sexualisierte Gewalt ist nicht nur ein Problem zuhause, sondern auch am Arbeitsplatz. Deshalb sind wir Gewerkschafterinnen heute da!»