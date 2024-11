Das gesamte Ausmaß der Arbeitsplatzvernichtung im Blick behalten

Liebe Genossen,

in verschiedenen Artikeln zu Ford ist die Rede von der Vernichtung von 4000 Arbeitsplätzen. So wird es über die bürgerlichen Medien verbreitet. Das ist aber nicht korrekt. Tatsache ist, dass es weit mehr sind. Das sollte man in der Berichterstattung auch so sagen.

So werden zur Zeit in Valencia 1600 Stellen vernichtet, in Saarlouis wurden dieses Jahr etwa 900 Arbeitsplätze vernichtet und für 2025 ist die Vernichtung von weiteren 1700 Arbeitsplätzen beschlossene Sache. Angeblich sollen die 1000 verbleibenden Kollegen bis 2032 weiter beschäftigt werden.

Das heißt die Zahl "4000" bezieht sich alleine auf die neu beschlossene Arbeitsplatzvernichtung. Der bereits vorher beschlossene und laufende Arbeitsplatzabbau wird einfach unter den Tisch gekehrt.

Schönen Gruß aus Saarbrücken