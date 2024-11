Den Haag: Tausende protestieren gegen Kürzungen an Hochschulen

Am Montag gingen in der niederländischen Hauptstadt bis zu 20.000 Menschen gegen die geplanten Kürzungen bei der Hochschulfinanzierung auf die Straße. Studenten und Hochschulbeschäftigte aus dem ganzen Land versammelten sich in Den Haag mit Sprechchören wie "Kämpfen, kämpfen, kämpfen, studieren ist ein Recht". Die Regierung will die Mittel für die Universitäten und Hochschulen um mehr als 1 Milliarde Euro kürzen. Zu der Demonstration hatten Studentenverbände und Bildungsorganisationen aufgerufen. Neben dem Protest in Den Haag fanden kleinere Aktionen in mehreren Studentenstädten statt, darunter Utrecht, Leiden, Tilburg, Enschede und Nijmegen.