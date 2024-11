Tag gegen Gewalt an Frauen

Duisburg: Solidarische Grüße an die Frauen der Bergarbeiter von den Goldminen in Stilfontein/Südafrika

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion zum Tag gegen Gewalt an Frauen, die gestern in Duisburg stattgefunden hat, haben eine Solidaritätsresolution an die Frauen der Bergarbeiter von den Goldminen in Stilfontein/Südafrika geschrieben:

Korrespondenz