Erfahrungen in Landau

In vier Tagen bekamen wir 168 Unterschriften für die Landesliste Rheinland-Pfalz und zwei für das Saarland.

Auf dem Marktplatz in der Fußgängerzone war das Sammeln nicht so einfach. Wir sprachen, wie gewohnt, jede und jeden an. Viele wollten sich zunächst genauer informieren. Vor allem Jüngere unterschrieben direkt aus demokratischen Erwägungen. Immer wieder bekamen wir auch Spenden. Es kam aber auch mal vor, dass wir innerhalb einer halben Stunde keine einzige Unterschrift bekamen. Dann wieder angenehme oder auch streitbare Gespräche, die Mut machen. Parallel sammelte am Samstag auch „Volt“ Unterschriften.

Die meiste Zeit setzten wir an der Uni ein und bekamen dort auch die meisten Unterschriften. Mit der Ansprache „gegen Trump und AfD antifaschistische Arbeiterpartei – Unterstützungsunterschrift für die Wahlzulassung“ trafen wir auf meist freundliche Reaktionen und bei einem größeren Teil auch auf Interesse. Die meisten nahmen einen Flyer mit. Eine palästinensische Studentin möchte unbedingt eingeladen werden, wenn es im nahe gelegenen Karlsruhe Treffen der MLPD oder einer Wählerinitiative gibt.

Auch hier lief nicht alles wie von selbst. Drei Studenten zogen die bereits gegebenen Unterschriften wieder zurück. Zwei von ihnensind Lehramtsstudenten, die sich sorgten, dass sie Probleme bekommen, wenn sie in den Schuldienst wollen. An der Uni sammelten auch Aktivisten der Tierschutzpartei für ihre Wahlzulassung. Es gilt also zügig die Unterschriften beglaubigen zu lassen.

Durch die über tausend angesprochenen Leute und viele hundert Gespräche ist die MLPD jedenfalls in Landau deutlich bekannter geworden. Und wir legen weiter nach!