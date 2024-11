Halle: Direktkandidat Adrian Mauson hat Unterstützungsunterschriften zusammen!

Er ist der einzige Arbeiter unter den Direktkandidaten, die derzeit für unseren Wahlkreis kandidieren.

In seinen Kandidatengrundsätzen erklärt er u.a. schriftlich, dass er bei einer Wahl in den Bundestag keine Diäten annehmen wird. Er bekommt dann vom Internationalistischen Bündnis/MLPD einen durchschnittlichen Arbeiterlohn, derzeit in Höhe von maximal 1300 Euro, wird seinen Wählern jederzeit rechenschaftspflichtig sein und wird durch sie, hält er sich nicht an die Grundsätze, wieder abwählbar sein.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Oettler

Sprecher der MLPD-Halle

