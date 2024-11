Heiße Luft in Baku – Sturmtief in Großbritannien

Nicht nur, dass es in Deutschland am 25. November so warm ist wie im Frühling, sondern in Großbritannien und Irland sorgte Sturmtief „Bert“ aktuell für Tote und Verletzte. Herabstürzende Äste, überschwemmte Straßen, Haushalte ohne Strom, mindestens drei Tote. Das ist die erste Bilanz.

Sturmtiefs wie diese häufen sich. Ebenso Überschwemmungen, wie kürzlich in Valencia. In der Schweiz taut der Permafrost auf und es kommt zu Abgängen von Muren.