Am Samstag blockierten in Newcastle im australischen Bundesstaat New South Wales hunderte Menschen für 50 Stunden den größten Kohleexporthafen des Landes. Ein ankommender Frachter musste umkehren, weil die Klimaretter mit Kajaks und Paddelbooten die Fahrrinne blockierten. Organisiert wurde die Aktion von der Organisation Rising Tide. Die Regierung des Bundesstaats New South Wales hatte noch in Anwendung eines Gesetzes zur Abwehr von Gefahren in der Schifffahrt versucht, für die Dauer von vier Tagen eine Sperrzone rund um den Hafen zu verhängen. Ein Einspruch vor Gericht dagegen hatte Erfolg. Am Sonntag wurden 170 Demonstranten festgenommen, die sich weigerten, die Fahrrinne in der Nähe des Hafens von Newcastle zu verlassen. Australien ist der zweitgrößte Kohleexporteur der Welt.