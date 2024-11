ThyssenKrupp

Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Mindestens 11.000 Stellen auf der Abschussliste des ThyssenKrupp-Vorstands

Heute Mittag hat der ThyssenKrupp-Vorstand offiziell gemacht, was die "Rote Fahne" und die Kollegenzeitung „Stahlkocher“ von Beginn an vorhergesagt haben: die Vernichtung von 11.000 Arbeitsplätzen bei seiner Stahlsparte in den nächsten sechs Jahren. 6000 davon durch Ausgliederungen auf externe Dienstleister oder Geschäftsverkäufe. 5000 Arbeitsplätze durch Vernichtung in den übrig gebliebenen Produktionsbetrieben. Der Standort Kreuztal-Eichen mit 500 Beschäftigten soll stillgelegt werden.

Von gp