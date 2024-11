"Kampf um jeden Arbeitsplatz bei MoldTecs! - Jetzt ist Arbeiterpolitik gefragt!"

Wir beherrschen unsere Arbeit, wir sind stolz auf unsere Fertigkeiten und Kenntnisse. Jahrzehntelang haben wir zuerst in der Plasta, dann bei Mann & Hummel und jetzt bei MoldTecs mit unserer Hände Arbeit unendliche Werte geschaffen. An uns liegt es also nicht!



Was nicht mehr funktioniert, ist doch der Kapitalismus. Unersättliche Profite für die Reichen und Superreichen, Werkschließungen, Massenentlassungen, Raubinflation, Kürzungen beim Bürgergeld, drastische Einschnitte in der Gesundheitsversorgung ... für uns!

„Deutschland zuerst“ … „Unser Betrieb zuerst!“ Kolleginnen und Kollegen, glaubt ihr wirklich, das sei zu unserem Besten?



Mutares hat allein 2023 seinen Jahresüberschuss (sprich Profit) um 41 Prozent auf 102,5 Millionen gesteigert. Die Aktie von Mutares zählt heute zu den wichtigsten 160 Aktien auf dem deutschen Kurszettel. Und wie wichtig sind wir den Herren?

Das sogenannte Freiwilligen-Programm bedeutet nichts weiter als die Vernichtung von 84 Arbeitsplätzen. 84 Arbeitsplätze, die unserer Jugend fehlen werden! 84 Familien, die in eine unsichere Zukunft geschickt werden! Die Abschiebung in die Transfergesellschaft ist nichts weiter als die Abschiebung in die versteckte Arbeitslosigkeit. Die Abfindungen sind nichts als ein Köder, den individuellen Ausweg zu suchen, statt gemeinsam für den Erhalt aller Arbeitsplätze zu kämpfen. ...

Hier gibt es das Flugblatt als pdf-Datei