Köln: 250 Frauen beim Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Sie beteiligten sich an einer kämpferischen Kundgebung und Demonstration durch den Arbeiterstadtteil Köln-Mülheim. In den Ansprachen wurde vielfach hervorgehoben, dass Gewalt gegen Frauen ein strukturelles Problem des Kapitalismus ist, das erst im Sozialismus völlig überwunden werden kann.

„Ich werbe für den echten Sozialismus als gesellschaftliche Alternative. Das ist auch eine Frage unserer Würde als Frauen! Niemals zuvor in der Geschichte waren Frauen so gut ausgebildet und fähig – aber die faschistischen Kräfte, das allgemeine Elend, sexistische Ideologien, sie versuchen das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Lasst uns nach vorn gehen! Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichermaßen respektiert werden und sich einbringen können, in der unsere Leitlinie das Wohl der Menschheit in Einheit mit der Natur ist!“ hörte man von der Rednerin der MLPD.

Am Rande wurden Unterstützungsunterschriften für unsere Direktkandidaten gesammelt – was bei Regen nicht so gut ging. Aber bei denen, die unterschreiben konnten, wurde unsere Kandidatur mit vollem Herzen unterstützt. „Für Dich – sofort“ oder „Gut, dass ihr das anpackt“ kam öfter.

Zeitgleich fand auf der anderen Rheinseite eine Demonstration der autonomen Frauenhäuser statt, die auch dieses Jahr wieder darauf setzte, dass es keine Parteifahnen geben dürfe. An dieser Demonstration nahmen etwa 500 Frauen teil.