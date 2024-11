Überparteiliche Organisationen: Aktiv werden im Wahlkampf!

Kommt zum Bündnisrat am Sonntag, 1. Dezember!

In einigen überparteilichen Organisationen und Initiativen läuft die Diskussion über die Beteiligung am Bündnisrat des Internationalistischen Bündnisses am kommenden Wochenende: Wenn es doch um den Wahlkampf der Internationalistischen Liste/ MLPD geht, sind wir da nicht außen vor? Mitnichten!

Von Monika Gärtner-Engel