Kumpel für AUF solidarisch mit kämpfenden Belegschaften

An die um ihre Arbeitsplätze, Löhne und Rechte kämpfenden Kolleginnen und Kollegen in der metallverarbeitenden Industrie, bei VW, ZF, Schäffler, der Stahlindustrie und in anderen Branchen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, kürzlich hat unsere bundesweite Versammlung aktiver und ehemaliger Bergleute, von Bergarbeiterfrauen und mit den Bergleuten verbundenen Menschen stattgefunden. Sie hat erklärt: Wir sind vollkommen solidarisch mit eurem Kampf gegen die geplante Vernichtung zehntausender Arbeitsplätze, gegen Lohnkürzungen und für eure völlig berechtigten Lohnforderungen sowie dem Kampf gegen Bestrebungen, die Rechte von Gewerkschaften und gewählten Betriebsräten zu beschneiden, wie es immer häufiger von Konzernen versucht wird.

Die Ampelregierung ist zerbrochen. Eine zentrale Frage dabei ist offensichtlich, wie die Konzerne und die Superreichen mit Steuererleichterungen und Milliardensubventionen besser bedient werden zu Lasten der arbeitenden Menschen und der Ärmsten und auch auf Kosten der dringend notwendigen Umweltschutzmaßnahmen. Ganz entsprechend den Forderungen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Aber für Hunderte Milliarden Aufrüstung ist genug Geld da?

Wir stehen an einem Scheideweg. In dieser Situation sind wir alle herausgefordert, Position zu beziehen für die Interessen der arbeitenden Menschen und ihrer Familien, uns zusammenzuschließen mit breiten Teilen der Bevölkerung und international. Gehen wir gemeinsam in die Offensive. Entschlossene Arbeiterkämpfe sind in einer solchen Situation entscheidend, um unsere Interessen zu verteidigen und durchzusetzen. Gegen Entlassungen und Werksschließungen sind entschlossene Kämpfe berechtigt und notwendig. Mit dem großen selbstständigen Bergarbeiterstreik 1997 im Ruhrgebiet und an der Saar konnten wir die Entlassung von zehntausenden Bergleuten durch die RAG und die Kohl- Regierung verhindern.

Statt Egoismus, Spaltung und Konkurrenz – Arbeitersolidarität ist das Gebot der Stunde! Wir wünschen euch und uns allen Mut, die nötige Härte und Durchhaltevermögen!

Christian Link, Sprecher der zentralen Koordinierungsgruppe von Kumpel für AUF

Hier die Solidaritätsbotschaft im pdf-Format